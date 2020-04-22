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رياضة

اتحاد جدة مهدد بحظر الانتقالات 3 فترات بسبب قضية مروان دا كوستا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:33 ص
مروان دا كوستا
مروان دا كوستا
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إسراء أشرف
قال تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، إنه قد يتم منع نادي اتحاد جدة السعودي، من التعاقد مع لاعبين جدد في 3 فترات انتقال متتالية، بدءًا من الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بسبب قضيته مع اللاعب المغربي مروان دا كوستا.


ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكم لصالح اللاعب مروان دا كوستا، وأقر بفسخ عقده، وتحميل نادي الاتحاد جميع الالتزامات المالية بهذا الشأن، استنادًا للمادة 14 من اللائحة الدولية الخاصة بأوضاع انتقالات اللاعبين.


وستتحمل خزينة نادي الاتحاد الغرامة المالية التي أعلنها "فيفا"، وقيمتها بصورة تقديرية 665 ألف يورو، مع 5% غرامة تأخير، ليصل إجمالي المبلغ إلى حاجز الـ900 ألف.



وألزم "فيفا" نادي الاتحاد بدفع مبلغ تعويضي للاعب مقداره 3 ملايين يورو، علمًا بأن اللاعب يطالب بتعويض مالي يصل إلى 5 ملايين ونصف المليون.


كما سيكون الاتحاد ملزمًا بسداد المبلغ كاملًا خلال 45 يومًا، ففي حال لم يتم سداد المبلغ خلال هذه المدة سيتم منع الاتحاد من التسجيل لثلاث فترات قادمة.



وكان المدافع المغربي فسخ تعاقده مع النادي السعودي، بسبب عدم دفع مستحقاته، وقام برفع شكوى ضده في الاتحاد الدولي، للحصول على مستحقاته المتأخرة.

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