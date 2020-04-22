وزيرة الثقافة تعلن الفعاليات والأنشطة الإلكترونية خلال شهر رمضان

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، صباح اليوم الأربعاء، أجندة الفعاليات خلال شهر رمضان الكريم والتى تأتى تحت مظلة المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك ".





وأكدت عبد الدايم ، في بيان اليوم، أهمية استكمال التحول الرقمي لكافة القطاعات والذي ساهم بشكل فعال في استمرار الرسالة التنويرية للثقافة المصرية رغم الأحوال الطارئة التى تمر بها البلاد حاليًا، مضيفة أنه احتفالا بشهر رمضان تم إعداد أجندة رقمية يبث محتواها على القناة الرسمية لوزارة الثقافة باليوتيوب www.youtube.com/channel/UC8McPibRT36QSjnt4eGucNw والحسابات الخاصة بالقطاعات على مواقع التواصل الإجتماعى وتضم مجموعة من الأنشطة المسجلة والمسابقات التى تهدف إلى إثراء الحصيلة المعرفية لجموع المصريين من مختلف الشرائح العمرية إلى جانب انشطة خاصة بالأطفال .





وتابعت أنه تم انتقاء العديد من العروض التى تهدف إلى الحفاظ على الهوية وتنمية الوعى وتبرز دور الإبداع فى بناء الإنسان وتطوير المجتمع بالإضافة إلى رئيس الأمسيات الروحانية التى تناسب أجواء الشهر المعظم .





ويضم محتوى الأجندة الرقمية يضم نماذج مختارة من أنشطة قطاعات وزارة الثقافة وتشمل :

المجلس الأعلى للثقافة، والذي أعد سلسلة من اللقاءات الفكرية ضمن برنامج اقرأ معانا وتستضيف نخبة من مبدعى مصر والدول العربية منها تونس ، المغرب ، الأردن ، السودان ، فلسطين والسعودية وتتضمن قراءات لنصوص من أعمال أدبية متنوعة إلى جانب عدد من المحاضرات التثقيفية فى إطار سلسلة ثقافة أون لاين تناقش العديد من القضايا المعاصرة وتطلق الكثير من رسائل التوعية منها سبل الإستفادة من أوقات الفراغ ، دور الفن فى مواجهة الأزمات ، الدولة والفنون الجميلة ، النشاط البدنى فى زمن الكورونا وغيرها.





وكذلك دار الكتب والوثائق القومية التي أعدت ملفا يضم مجموعة من كنوز الوثائق التاريخية عن الإجراءات التى كانت متبعة فى مصر خلال شهر رمضان ومستندات عن ثبوت رؤية الهلال وغيرها إلى جانب ملف آخر بعنوان دوريات رمضان ويشمل عدد من الإصدارات الصحفية التى تضمنت موضوعات متنوعة عن الشهر الكريم بالإضافة إلى مسابقة ثقافية دينية للأطفال من 9- 12 سنة بعنوان كل يوم سؤال أعدها مركز بحوث أدب الطفل وتقام المسابقة اعتبارًا من 1 حتى 27 رمضان حيث يتم نشر سؤال يوميًا على حساب المركز بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك www.facebook.com/adbtefl





أما الهيئة العامة للكتاب، فقد اتاحت قراءة نخبة من العناوين الهامة لكبار الكتاب بالإضافة إلي كوكبة من الندوات النادرة لعظماء الفن والفكر والأدب والتى أقيمت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب عبر دوراته المتتالية وذلك على الموقع الرسمى لوزارة الثقافة http://www.moc.gov.eg/ar/home/.





وتقدم دار الاوبرا المصرية عدد من الأمسيات الروحانية منها سهرة دينية بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة وفرقة الموسيقى العربية بمشاركة نخبة من نجوم الطرب بالاوبرا ، احتفالية فنية في حب مصر بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ، أمسية مع الموسيقار عمر خيرت ، أمسية طرب زمان وتضم مقتطفات من حفلات لكل من هدى سلطان - سعاد محمد - وديع الصافي - صباح فخري ، سهرة مع عمالقة الغناء الشعبى هم محمد رشدی - شفيق جلال - سید اسماعيل - زينب يونس - محمد العزبي ، سهرة دينية مع آمال ماهر ونجوم الغناء العربي بالأوبرا احتفالا بليلة القدر.





ويطلق قطاع الإنتاج الثقافى وصندوق التنمية الثقافية مسابقة بعنوان فوازير سينما مصر حيث يتم عرض مشاهد من أشهر الأفلام السينمائية يؤديها شباب الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع وعلى المتسابق معرفة اسم الفيلم والمخرج والمؤلف والأبطال المشاركين وإرسال الاجابة على البريد الاليكترونى الخاص بالوزارة [email protected] وتم رصد 10 جوائز مادية بقيمة 50 ألف جنيه وجوائز اخرى عينية عبارة عن مجموعات كتب من إصدارات وزارة الثقافة.





أما المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يقدم سلسلة حلقات بعنوان حلوة بلادي تتناول مشوار مجموعة من رواد الفن الشعبي مع إلقاء الضوء على المأثور القولي الغنائي يقدمها الدكتور محمد أمين مدير إدارة تراث الفنون الشعبية، كما تتناول موضوعات أخرى منها التنوع الثقافي فى مصر ، الموال ، أعياد الربيع ، العادات الفلكلورية فى موسم الحج وغيرها بالإضافة إلى عدد من الأفلام التسجيلية تروى مشوار كوكبة من رواد فن المسرح منهم يوسف وهبى ، عبد الرحيم الزرقانى ، فؤاد المهندس ، شويكار وغيرهم.





ويشارك المركز القومى للسينما بمجموعة من الأفلام الوثائقية والتسجيلية النادرة التى تتناول العديد من رموز واعلام مصر والأحداث التاريخية التى شكلت جزء من التاريخ الحديث للوطن خاصة حرب أكتوبر المجيدة منها موكب النصر والكيلو 19 والذى يضم مشاهد واقعية توثق بطولات الجيش المصرى الباسل ولحظات العبور العظيم.





ويبث المركز القومى لثقافة الطفل على قناته باليوتيوب https://www.youtube.com/channel/UCr88CPRYeu4hMGRrXRlqerQ أنشطة متنوعة تعمل على تنمية قدرات النشء إلى جانب برامج متعددة تهدف إلى نشر التوعية بمختلف صورها والتعريف بالأحداث الجارية بالإضافة إلى فوازير المسحراتى ولولو ومورا والتى تهدف إلى اثراء معلومات الأجيال الجديدة وفتح آفاق معرفية بأساليب جذابة.



