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الرئيس السيسي يفتتح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 "بث مباشر"

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:16 م
كـريـم الـخـطـيـب
حرصًا من موقع «صدى البلد الإخباري» على تقديم خدمة متميزة لقرائها، نقدم لكم بثا مباشرًا لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنموية بشرق قناة السويس.

استقبلت محافظة السويس، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفد من كبار الزوار، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بشرق قناة السويس، بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء. 

وأكدت مصادر من محافظة الإسماعيلية، على انتهاء تجهيز مكان وقاعة الافتتاح، ومشاركة عدد من قاطرات الهيئة في عمل عروض بحرية بالتزامن مع الافتتاح الروسي للمشروعات التنموية.  

ومن المنتظر أن تشارك وحدات هيئة قناة السويس، في عمل عروض بحرية بالتزامن مع فعاليات مراسم افتتاح المشروعات القومية.
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