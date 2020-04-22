الرئيس السيسي يفتتح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 "بث مباشر"

حرصًا من موقع «صدى البلد الإخباري» على تقديم خدمة متميزة لقرائها، نقدم لكم بثا مباشرًا لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات التنموية بشرق قناة السويس.



