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أخبار العالم

نتائج مؤسفة.. دواء الملاريا يقتل 28% من مرضي كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الأربعاء نتائج مؤسفة عن مدي فعالية دواء الملاريا فى علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.

وكشف الإعلام الأمريكي عن فشل عقار هيدروكسي كلوروكوين في أول اختبار له لعلاج مرضى كورونا بعد أن أجرت واشنطن دراسة واسعة النطاق للدواء لدى مرضى كورونا في المراكز الطبية.

وأظهرت النتائج أن دواء مكافحة الملاريا لم يظهر أي فائدة للمرضى، حيث انتهى العقار بمرضى كوفيد19 بالموت.

وأكد الأطباء فى الولايات المتحدة الأمريكية وفاة 28% من المرضى الذين تم إعطاؤهم هيدروكسي كلوروكوين في حين توفي 22% من الأشخاص الذين تلقوا هيدروكسي كلوروكين بالإضافة إلى دواء أزيثروميسين.

وأجريت التحاليل استنادا إلى بيانات من المرضى الذين دخلوا المستشفى مصابين كورونا في جميع المراكز الطبية الـ 11 من أبريل الجاري.

وحللت الدراسة 368 مريضا فقط، وركزت على المرضى الذين عولجوا بهيدروكسي كلوروكين، مع أو دون دواء الأزيثروميسين، وهو مضاد حيوي شائع.

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