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محافظات

محافـظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمطاحن مع بدء موسم توريد الفمح

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:51 م
محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل في المطاحن
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مطحن بورسعيد الرئيسي، لمتابعة موسم توريد القمح. 

وأشار المحافظ، خلال تفقده عملية التوريد من قبل المزارعين والمندوبين، إلى أن مطحن بورسعيد الرئيسي يضم صومعتين للتخزين كل صومعة بطاقة استيعابية ٥٠٠ طن، كما يضم شونة للتجميع بطاقة استيعابية 2500 طن، مشيرًا بأن عملية التوريد مستمرة يوميًا حتى الإنتهاء من موسم الحصاد. 

وقام المحافظ بالمرور علي  مواقع التخزين بالمطحن ، وإستمع إلى شرح عن السعة التخزينية للمكان  ووجه بتسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الإستراتيجية المهمة. 

وتبلغ مساحة الأراضي المنزرعة بمحصول القمح في بورسعيد 13 ألف و858 فدان، بزيادة 1254 فدانا عن العام الماضي، منهم 3088 فدان بمنطقة سهل الطينة، و1886 فدانا بمنطقة ناصر والديبة، و1335 فدانو بمنطقة شباب الخريجين، و7549 فدانا بجمعيات الاستصلاح، كما جرى توريد 557 طنا و687 كيلو منذ بدء التوريد يوم 15 أبريل وحتى الأمس 21 أبريل
محافـظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمطاحن مع بدء موسم توريد الفمح
محافـظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمطاحن مع بدء موسم توريد الفمح
محافـظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمطاحن مع بدء موسم توريد الفمح
محافـظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمطاحن مع بدء موسم توريد الفمح
محافـظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمطاحن مع بدء موسم توريد الفمح
محافـظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمطاحن مع بدء موسم توريد الفمح
محافـظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمطاحن مع بدء موسم توريد الفمح
محافـظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمطاحن مع بدء موسم توريد الفمح
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