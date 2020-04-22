محافـظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمطاحن مع بدء موسم توريد الفمح

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مطحن بورسعيد الرئيسي، لمتابعة موسم توريد القمح.





وأشار المحافظ، خلال تفقده عملية التوريد من قبل المزارعين والمندوبين، إلى أن مطحن بورسعيد الرئيسي يضم صومعتين للتخزين كل صومعة بطاقة استيعابية ٥٠٠ طن، كما يضم شونة للتجميع بطاقة استيعابية 2500 طن، مشيرًا بأن عملية التوريد مستمرة يوميًا حتى الإنتهاء من موسم الحصاد.





وقام المحافظ بالمرور علي مواقع التخزين بالمطحن ، وإستمع إلى شرح عن السعة التخزينية للمكان ووجه بتسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول باعتباره من المحاصيل الإستراتيجية المهمة.



