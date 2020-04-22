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التنبؤات الجوية: موجة حارة ورمال وأتربة في رمضان.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:16 م
جو مشمس
جو مشمس
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن موجة الحر الحالية ستستمر حتى أول يوم في شهر رمضان.

وأكد الدكتور محمود شاهين، خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الموجة الحالية تأتي ضمن تقلبات شهور الربيع المعتادة. 

وقال "شاهين" إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وحتى 34 درجة مئوية، وسيكون هناك إثارة للرمال والأتربة. 

وأوضح أن نشاط الرياح سيكون على الأكثر في المناطق المكشوفة، وعلى الطرق. 

وأضاف: "من الغد سنكسر الموجة وتصل إلى 30 درجة مئوية، لتعاود ارتفاعها يوم الجمعة مجددًا". 
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