محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية بدمنهور

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة معرض السلع الغذائية المقام بأرض المعارض بدمنهور والذي نظمته الغرفة التجارية برئاسة فتحي مرسي بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة علي التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل علي ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.





وتفقد المحافظ أجنحة المعرض وأشاد بمستوى وجودة المعروضات وأسعارها الاقتصادية والذى تضمن مختلف المنتجات من جناح للخضر والفاكهة واخر للسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات بالاضافة الى اللحوم البلدية والحمراء واقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك.

ووجه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد سواء للعارضين أو جمهور المستهلكين من خلال تكثيف اعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة مع تنظيم دخول المواطنين للمعرض حتى لا يحدث تزاحم والحفاظ على التباعد الاجتماعى بينهم.

وأشار المحافظ أن المعرض يأتي ضمن الجهود التى تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء اسعار والتوسع فى فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن والتى بلغ عددها حتى الان 556 منفذ كما أنه سيتم افتتاح معرض مماثل بمدينة كفر الدوار

ووجه باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.





ضم المعرض الذى تم تنظيمه بما يتناسب مع منع التزاحم وتواجد مساحات للتباعد الاجتماعى بين المترددين عددا من كبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل إلى 25%.

ومن المقرر أن يستمر المعرض علي مدار شهر رمضان وفتح ابوابة للجمهور من الساعة 9 صباحا حتي 5 مساءا طوال أيام الأسبوع.



