AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية بدمنهور

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:24 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة معرض السلع الغذائية المقام بأرض المعارض بدمنهور والذي نظمته الغرفة التجارية برئاسة فتحي مرسي بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة علي التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم  بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل علي ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار. 

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض وأشاد بمستوى وجودة المعروضات وأسعارها الاقتصادية والذى تضمن مختلف المنتجات من جناح للخضر والفاكهة واخر للسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات بالاضافة الى اللحوم البلدية والحمراء واقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك.
 
 ووجه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد سواء للعارضين أو جمهور المستهلكين من خلال تكثيف اعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة مع تنظيم دخول المواطنين للمعرض حتى لا يحدث تزاحم والحفاظ على التباعد الاجتماعى بينهم.
 
وأشار المحافظ أن المعرض يأتي ضمن الجهود التى تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء اسعار والتوسع فى فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن والتى بلغ عددها حتى الان 556 منفذ كما أنه سيتم افتتاح معرض مماثل بمدينة كفر الدوار 
  
ووجه باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها. 

 ضم المعرض الذى تم تنظيمه بما يتناسب مع منع التزاحم وتواجد مساحات للتباعد الاجتماعى بين المترددين عددا من كبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية  والرمضانية أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل إلى 25%.
 
ومن المقرر أن يستمر المعرض علي مدار شهر رمضان وفتح ابوابة للجمهور من الساعة 9 صباحا حتي 5 مساءا طوال أيام الأسبوع.
   

محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية بدمنهور
محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية بدمنهور
محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية بدمنهور
محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية بدمنهور
محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية بدمنهور
محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية بدمنهور
محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية بدمنهور
محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية بدمنهور
محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية بدمنهور
محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية بدمنهور
محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية بدمنهور
محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية بدمنهور
محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية بدمنهور
محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية بدمنهور
محافظ البحيرة يفتتح معرض الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية بدمنهور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادًا لـ رمضان.. الغرف التجارية تعقد اجتماعا مع أصحاب السلاسل الكبرى

محافظ أسيوط يفتتح معارض الغرفة التجارية لبيع الخضار والفاكهة والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

"كلنا واحد"..غرفة الجيزة تفتتح معرضًا للسلع الغذائية بأسعار الجملة

استعدادا لشهر رمضان.. منافذ لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في أسيوط

ترشيحاتنا

الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة منع دفن موتى فيروس كورونا..مشروع قانون

عاصفة مرعبة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من طقس أول يوم رمضان.. فيديو

هزمت كورونا.. قصة إسراء محمود.. ممرضة تمنت الشفاء لاستكمال واجبها في مداواة المرضى

وفيات كورونا تصل إلى 187 والإصابات تقترب من 15 ألف في إسرائيل

بريطانيا تحذر: نقترب من ذروة الاصابات بفيروس كورونا

القوى العاملة: 25 أبريل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة تحرير سيناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ملفت.. حلا شيحة تتألق بإطلالة غير تقليدية

بالأوف شولدر.. عبير صبري تتألق بإطلالة ناعمة

محتشمة وبسيطة .. هبة مجدي تتألق بالأسود المنقط