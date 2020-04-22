علوم القاهرة: استبدال الامتحانات ببحوث لطلاب فرق النقل الثلاثة

ب عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من إجراء الاختبارات إلكترونيا لجميع الطلاب وذلك شريطة التأكد من توافر وسيلة تواصل الكترونية لدي الطلاب.





قال الدكتور عبد الحميد المنياوي، عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، إن الكلية ملتزمة بقرار الجامعة في جميع المقررات أن يكون بديل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، هو بحث يقوم به طلاب الكلية من الفرق الثلاثة، ويتم بناء علي تقيمه نجاح أو رسوب الطالب.وأضاف المنياوي، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن جميع البرامج في الكلية بنظام الساعات المعتمدة، لافتًا إلى أن اللجنة العليا للامتحانات سوف تقرر غدًأ موقف الطالب في الفرقة النهائية، ولديه مواد من الفرقة الثالثة فقط.ووجه الدكتور محمد الخشت، عمداء الكليات مساء السبت الماضي، باستكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد (التعلم الإليكتروني) حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020، أو لحين الانتهاء من المناهج الدراسية، لكل الفرق الدراسية وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات او النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب.كما وجه الدكتور محمد الخشت، عمداء الكليات باتباع مجموعة من القواعد والمعايير العامة المفصلة في قراره التنفيدي بالنسبة للبحوث التي سيقوم بإعدادها طلاب سنوات النقل كبديل للامتحانات وفقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات، وشدد رئيس جامعة القاهرة على الكليات ضرورة إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالأبحاث (بما في ذلك تبيان ماهية تلك البحوث وخطواتها لكل مقرر على حدة) والجداول وطرق تسليم تلك البحوث، في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020، كما شدد على ضرورة عرضها على اللجنة العليا قبل هذا الموعد بوقت كاف لاقرارها.وقال الدكتور الخشت، إنه تم تكليف الأقسام بتحديد موضوع بحثي واحد أو أكثر في كل مادة ويختار منها الطلاب، مشيرًا إلى أنه مسموح اشتراك أكثر من طالب بحد أقصى 5 طلاب حسب رغبتهم، أو أن يقوم بالبحث الطالب بمفرده، وللطلاب الحرية في تكوين الفريق البحثي واختيار زملائهم، كما أن استلام الأبحاث يكون بأية وسيلة إليكترونية أو غيرها تحددها الكلية. وعلى الطلاب استكمال الدراسة والانتظار حتى تعلن الكليات كافة التفاصيل.وكان المجلس الأعلى للجامعات قد اتخذ في اجتماعه السبت الماضي برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور رؤساء الجامعات القرارات التالية بشان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني القرارات التالية:أولا: استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020، أو لحين الانتهاء من المناهج الدراسية ، لكل الفرق الدراسية.وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات او النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات او النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب.ثانيا: بالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع الكليات1- يلغى إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها ففي الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الامتحانات - بناء على قرار من مجلس الجامعة - أحد البديلين الآتيين: -أعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل ويكون لكل جامعة وضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك الرسائل وفقا لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدا (مع التأكيد على إلتزام الجامعات بمراجعة الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبول اية رسائل مقدمة منهم إذا ثبت إقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كليا أو جزئيا أوإنها تعد مجرد نقلًا لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية)وفى أي من البديلين المتقدمين لا ترصد درجات للطلاب (وإنما يعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط)2-حال عدم قبول الرسالة البحثية ( المقالة البحثية – المشروع بحثى – بحث مرجعي) التي أعدها الطالب في مقرر أو أكثر أو حال عدم اجتيازه للاختبار الإلكتروني، - تتولى الجامعات وضع القواعد المنظمة لذلك شريطة منحه فرصة أخرى بذات الوسيلة سواء بإعادة التقدم برسالة أخرى أو إعادة إجراء الاختبار الكترونيا بحسب الأحوال وإذا لم تقبل الرسالة المقدمة منه للمرة الثانية أو لم يجتز الاختبار الالكتروني للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبا في تلك المادة و تطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين