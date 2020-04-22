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محافظات

فيها حاجة حلوة.. مواطن يتبرع بمليون جنية لمواجهة تداعيات كورونا ببني سويف

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:10 م
مواطن يتبرع لمحافظة
مواطن يتبرع لمحافظة بني سويف لمواجهة فيروس كورونا
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محمد عبد الحليم
تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالشكر  للمهندس جمال عبد الفتاح عثمان لمساهمته بمبلغ مليون جنيه   في الحساب البنكي رقم(٢٢٠٠٠١٠١ )،والذي خصصته المحافظة لتلقى التبرعات المادية ضمن مبادرة(بني سويف معاك)،والتي أطلقتها المحافظة مؤخرا لحشد كافة الجهود في مجابهة الأزمات والكوارث . 

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم بمكتبه كل من :المستشار محمود صلاح الصايم ، والمستشار أسامة صلاح سالم ، و محمد عبد الفتاح ، حيث أثنى محافظ بني سويف على هذه المساهمة من أحد أبناء المحافظة للدفع بجهود الدولة في مجابهة التحديات والأزمات  . 

وجدد المحافظ ثقته الكبيرة في مدى المسؤولية المجتمعية والوعي والانتماء الوطني من أبناء بني سويف، وأنهم سيكونوا نموذجا يُحتذى به في مجال المساهمة المجتمعية ودعم جهود الدولة التي لا تدخر جهدا لتحقيق التنمية ومجابهة أية أزمة قد يمر بها الوطن والمواطن ، لاسيما في ظل الظروف الراهنة مع تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية . 

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