السيسي يأمر بإطلاق اسم "الشهيد هشام بركات" على أحد الكباري الجديدة

استوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية، أثناء الحديث عن خطة عمل تنفيذ أحد الكباري في شارع الطيران.

وطالب "السيسي"، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، بإطلاق اسم الشهيد هشام بركات -النائب العام السابق- على الكوبري، ليعقب "الفار": "حاضر يا فندم، كوبري الشهيد هشام بركات".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح واتمام عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.

والتزم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فور وصوله السويس لافتتاح عددا من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.