رئيس الهيئة الهندسية: نفق الشهيد أحمد حمدي 2 تجاوز معدلات تنفيذ الحفر العالمية

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مشروع نفق الشهيد أحمد حمدى 2 تجاوز المعدلات العالمية لتنفيذ الحفر النفقى الذى يبلغ 70 م طولى .





وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال كلمته بمراسم افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 ، انه تم اختصار المدة الزمنية اللازمة لأعمال الاحفر والتبطين حيث بلغت 25 شهرا بأنفاق تحيا مصر ، و21 شهر بانفاق 3 يوليو لتصل 12 شهر فقط بنفق الشهيد أحمد حمدى .





وأشار اللواء أركان حرب إيهاب الفار إلى أن الرئيس السيسى قد شهد فى وقت سابق افتتاح أربعة أنفاق وكان منهم نفقى تحيا مصر بشمال الإسماعيلية ، ونفقى 3 يوليو بشمال بورسعيد .





ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل محافظة السويس لافتتاح مشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.





ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.





واستقبلت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفد من كبار الزوار، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بشرق قناة السويس، بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.





وأكدت مصادر من محافظة الإسماعيلية، على انتهاء تجهيز مكان وقاعة الافتتاح، ومشاركة عدد من قاطرات الهيئة في عمل عروض بحرية بالتزامن مع الافتتاح الروسي للمشروعات التنموية.





ومن المنتظر أن تشارك وحدات هيئة قناة السويس، في عمل عروض بحرية بالتزامن مع فعاليات مراسم افتتاح المشروعات القومية.