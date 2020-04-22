إلى المقيمين بالسعودية.. 6 خطوات تشرح لك كيف تسافر إلى بلدك الأصلي؟

لم تتوان المملكة العربية السعودية في نقل العالقين في الخارج من مواطني المملكة أو غيرهم إلى بلدانهم الأصلية في ظل أزمة فيروس كورونا، واستكمالا لدورها الريادي في ذلك، قررت وزارة الداخلية السعودية مساء اليوم الأربعاء، إطلاق مبادرة «عودة» التي تقتضي وبشكل استثنائي تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي «الخروج والعودة»، و«النهائي» من السفر جوًا لبلدانهم، حسب ما نشرت صحيفة عكاظ السعودية.





وينشر صدى البلد الخطوات التي بجب على المقيمين بالمملكة اتباعها للعودة إلى بلدانهم الأصلية:





- تُقدم طلبات المقيمين بالعودة إلى بلدانهم إلكترونيًا عبر منصة «أبشر».





- الطلبات سيتم استقبالها الكترونيا والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية.





- بعد الموافقة سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد من قبل السلطات المعنية، موضح بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.





كيفية الدخول إلى منصة أبشر؟





- الدخول إلى منصة أبشر عن طريق شبكة الانترنت





- اختيار أيقونة «عودة» وتعبئة الحقول التالية: (رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول).





- المغادرة ستكون عبر المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.