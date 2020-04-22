يويفا يوافق على تغيير ريال مدريد لملعبه في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني





وكان نادي ريال مدريد قد تقدم بطلب لليويفا بالسماح له باللعب على أرضية ستاد دي ستيفانو بدلًا من ملعبه سانتياجو برنابيو هذا الصيف حال استكمال الموسم الحالي، لإجراء التصليحات في ملعبه البرنابيو.





وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن اليويفا وافق على طلب ريال مدريد بلعب باقي مبارياته على أرضية ستاد دي ستيفانو ، لكنهم سيكونوا مجبرين على تعديل بعض الأشياء في الملعب مثل تخصيص غرفة لتقنية الـ VAR وإضافة تعديلات خاصة بالإضاءة ومواضع الكاميرات واللوحات الإعلانية.





يذكر أن الإتحاد الإسباني لكرة القدم، قرر إيقاف النشاط الرياضي في البلاد لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم"يويفا"، وافق على تغيير نادي ريال مدريد لملعبه أثناء استضافته للمباريات في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني حال استكمالهما.