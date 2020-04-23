بي إم دبليو X3 M تدخل تحدى السرعة القصوى على إحدى الطرق العامة.. بالفيديو

أعلنت العديد من الدول خلال الفترة الماضية حظر التجول بـ شوارعها المختلفة كنوع من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

ويستغل البعض هذا الحظر في أشياء مختلفة حسب هوياتهم فالبعض يشاهد التلفاز والبعض الأخر فى أداء التمارين الرياضية وآخرين فى الراحة.

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حيث تم إخضاع سيارة بي ام دبليو X3 M الجديدة لاختبار السرعة القصوى على إحدى الطرق السريعة بألمانيا والذي يحتوي على جزء مفتوح السرعة، وكما يظهر في المقطع، تم تسجيل الفيديو من منظور السائق.

الفيديو يعطينا رؤية واضحة للـ X3 وهي تهتز لعدة مرات على سرعة 290 كلم/سا، وذلك بسبب تصميمها الغير ديناميكي، وهو الأمر الذي يكفي لبث الرعب في قلوب معظم الناس، ولكن السائق قام بعمل جيد وأنهى التجربة بسلام.

مقارنة بين طراز M العادي وطراز M كومبيتيشن من بي ام دبليو X3 M

السيارة تأتي بمواصفات M كومبيتيشن، مما يعني أنها تحصل على الإصدار الأقوى من المحرك الجديد سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لترات، والذي يولد قوة تبلغ 503 حصان وعزم دوران يصل إلى 598 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة آلي من 8 سرعات والذي ينقل القوة إلى نظام الدفع الكلي على العجلات، لتتسارع السيارة من 0-96 كلم/سا في خلال 4.0 ثوان، في حين تبلغ السرعة القصوى 284 كلم/سا عند اختيار وضعية M Driver من قائمة الخيارات.