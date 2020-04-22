موتى الوباء القاتل يتجاوزن الـ180 ألفا.. وعداد الضحايا في ارتفاع كل دقيقة

مع توالي عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد ارتفع عدد ضحايا الفيروس من المتوفين لرقمٍ جديد تخطى الـ 180 ألفا، وهو ما يقول إن العدد قد يتجاوز الـ200 ألف خلال الأيام المقبلة، إذا استمر هذا المعدل المرتفع من الوفيات على حاله، وفقًا لماذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية.





وقالت سي إن إن، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تجاوز عتبة 180 ألف وفاة، مع تسجيل العالم لحالات وفاة وإصابة كل دقيقة تقريبا من أكثر من 190 دولة.





وفي التفاصيل، بلغ عدد المصابين بالفيروس على مستوى العالم، 2,592,234، أي أن الرقم سيتجاوز قريبا المليونين و600 ألف مصاب.





بينما بلغ عدد المتوفين في العالم خلال الساعات الماضية، 181,052 ألف، أما المتعافين فبلغ 709,761.





وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا من جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ تجاوزت الحصيلة فيها نحو 42 ألف وفاة من أصل أكثر من 766212 ألف إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 71581 شخصا على الأقل، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.





وذكرت وزارة الصحة الإماراتية، إنها سجلت ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 1546 حالة بعد تسجيل 103 حالات شفاء جديدة.





وقالت وزارة الصحة السعودية، إنه تم شفاء 172 حالة من فيروس كورونا والإجمالي 1812، وتم تسجيل 1141 إصابة جديدة.





ونوهت وزارة الصحة العُمانية إنه جرى تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا.





وذكرت وزارة الصحة الكويتية، إنه جرى تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2248.





وأشارت وزارة الصحة السودانية إلى إنه جرى تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 107.





أما المغرب فارتفع بها عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 149، وحالات التعافي تبلغ 398، بينما ذكرت وزارة الصحة التونسية، إنه جرى تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 901.





وقالت وزارة الصحة الجزائرية أنها سجلت 8 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 392 حالة و53 حالة شفاء.





وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الجليل بـ البقاع بلبنان.





في أوروبا، سجلت بريطانيا 665 وفاة بفيروس كورونا بالمستشفيات ليرتفع الإجمالي إلى 16272.





وأعلنت هولندا تسجيل 138 وفاة جديدة و708 إصابات إضافية بفيروس كورونا.





وأعلنت بولندا أن الإصابات بكورونا في البلاد تجاوزت 10 آلاف إصابة.





وسجلت روسيا 5236 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 513.





رصدت ألمانيا 281 وفاة و2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وقال وزير الصحة التركي إنه جرى رصد 119 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 2259 وتسجيل 4611 إصابة جديدة.





أما إيطاليا بؤرة الوباء الثانية في العالم من حيث عدد الوفيات، فسجلت 2729 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع وإجمالي الإصابات إلى 183957 حالة.





وسجلت إسبانيا بؤرة الوباء الثانية عالميا من حيث عدد الاصابات، ارتفاعا في إصابات كورونا حيث وصل تعداد الحالات المصابة بالمرض إلى 204178 في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 21282.





ووصل الأمر في فرنسا رابع دولة في العالم من حيث توسع الوباء، ليتجاوز فيها عدد وفيات كورونا 20 ألفا.





بينما ذكرت الصحة الهندية، تسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإصابات تقترب من 20 ألف حالة.





وفي إيران بؤرة الوباء الأخطر في منطقة الشرق الأوسط والتي نقلت العدوى إلى الدول العربية والمجاورة، قالت وزارة الصحة الإيرانية إنه قد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 85996، وعدد الوفيات يصل إلى 5391.





وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إسرائيل وكيان الإحتلال لتصل إلى 187 حالة وفاة، بينما ارتفعت الإصابات إلى 14326، وأغلب الإصابات في إسرائيل نتيجة عدم اتباع طوائف دينية متشددة للاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي المطلوب.