بعد افتتاح مشروعات سيناء.. عزة مصطفى توجه رسالة قوية لكاتبي الأعمدة المسمومة.. فيديو

قالت الإعلامية عزة مصطفى إن مشاريع التنمية في سيناء تكلفت 600 مليار جنيه لكون سيناء مستقبل التنمية في مصر.





وأضافت عزة مصطفى خلال نقديمها برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن «الناس اللي كتبت الأعمدة المسمومة في المصري اليوم، كيف شاهدوا افتتاحات اليوم في سيناء وماذا كان إحساسهم؟».





وأوضحت عزة مصطفى، أن هناك رجال مال وأعمال يريدون التربح بأي شكل حتى لو كان على حساب مصر، متابعة الحمد لله عددهم قليل في مصر .





وتابعت الإعلامية عزة مصطفى: "لن تستطيع أن نمنح افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية اليوم الأربعاء وقتها الكافي للحديث عنها، فالبناء والتعمير يعمل على مدار الساعة وفي القلب منها سيناء.









وأضافت «لوقعدنا نشتغل على الهواء شهر مش هنكفي الحديث عن أهمية المشروعات والافتتاحات التي تمت».