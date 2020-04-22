"النواب" يوافق على قرارين لرئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتين مع أمريكا وبنك التنمية الأفريقي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على قرارين لرئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي والولايات المتحدة الأمريكية، كما أحال 11 تقريرا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروعات قوانين واتفاقيات إلى اللجان النوعية المختصة.









المجلس وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 15/2019 الصادر بتاريخ 16/9/2019 بشأن تخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الإفريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 30/4/2019، وأداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة في رأس مال البنك.









جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الإفريقية.









كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء على قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء، والموقع في القاهرة بتاريخ 30 / 9 / 2019.









جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإدارة المحلية، والعلاقات الخارجية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.



