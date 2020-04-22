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توك شو

قرار حظر جديد خلال ساعات.. أحمد موسى يكشف معلومات مهمة .. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:27 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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البهي عمرو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الحكومة فى إجتماع الآن لاصدار قرار بتوقيت حظر التجوال، موضحًا ان هذا القرار سيتم إصداره غدًا أو اليوم.


وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أن القرارات ستحدد موعد حظر التجوال خلال شهر رمضان.

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وأوضح الإعلامى أحمد موسى، أن التوقعات أن الحظر سيكون قبل الإفطار وليس من الثامنة مساء، موضحًا توقعاتى الشخصية تؤكدًا أن الحظر من الممكن أن يكون من السادسة أو السابعة.


ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن وزير التموين الدكتور على المصيلحى أصدر قرارا بتشغيل المخابز من 9 لـ 5 خلال شهر رمضان.


وأشار الإعلامى أحمد موسى، إلى أن القرار سيصدر اليوم أو غدا بالكثير.

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