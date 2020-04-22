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تعليم

عميدة كلية الدراسات العليا توجه رسالة لطلاب الثانوية بشأن الاكتفاء بامتحان قدرات للثانوية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:19 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
وصفت الدكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، ما جاء في الهاشتاج الصادر عن طلاب الثانوية العامة بشأن الاكتفاء بإجراء امتحان للقدرات بديلا عن الامتحانات التحريرية بأنه طلب غير منطقي ويوجد كثير من أولياء الامور يرفضون الاكتفاء بالقدرات منوهة بان الاكتفاء بالقدرات غير قانوني.

وأضافت الجبالي ، لـ"صدى البلد"، أن الوزارة تسعي دائما للحرص على صحة وسلامة الطلاب مشيرا الي ان الامتحانات ستكون في اماكن ذات تهوية جيدة ومعقمة حتي لا يضار طالب مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية من جانب الوزارة.

كان عدد من طلاب الثانوية العامة، تفاعلوا عبر هاشتاج الاكتفاء بامتحان قدرات للثانوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتصدر الهاشتاج التريند على الموقع، ونفى الدكتور طارق شوقي  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء امتحانات مرحلة الثانوية العامة.
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