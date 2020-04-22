بعد وقف ترامب تمويل الصحة العالمية.. أمريكا تبحث عن بديل للقضاء على كورونا

قال جون بارسا القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تبحث عن شركاء جدد في المبادرات الصحية بعد أن أوقفت مساهماتها لـ منظمة الصحة العالمية.





وأشار برسا إلى أن مبادرة الشراكة الجديدة ستحدث بغض النظر عن جائحة كوفيد 19 وأنه سيوقع الأسبوع المقبل أمرًا لزيادة الجهود الصحية للقضاء على كورونا.





ويعتقد الرئيس الامريكي دونالد ترامب أن منظمة الصحة العالمية فشلت في الإبلاغ بدقة عن بيانات تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين كما ظهر في ديسمبر، والذي قد يكون قد أخر الاستجابة العالمية للوباء.





وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن قرار ترامب بوقف التمويل وسط جائحة كورونا "لا معنى له" و "خطير".