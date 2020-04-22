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سيد خليفة: أول تجربة لزراعة القمح كانت فى سيناء عام 85.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 08:58 م
الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
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البهي عمرو

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن ملف الأمن الغذائي كان من أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي اجتمع فى الأيام الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولى ووزير الزراعة والري للحديث عن الأمن الغذائي.

وأضاف نقيب الزراعيين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على "قناة صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن أول تجربة لزراعة القمح كانت فى سيناء عام 85، وذلك بعد عمل تجارب فى الزراعة فى سيناء فى هذا التوقيت.

وأوضح نقيب الزراعيين، 170 ألف فدان تم زراعتهم فى سيناء، وهناك 100 ألف فدان جاهزة للزراعة فى سيناء.

ولفت نقيب الزراعيين، إلى أن هناك 15 مليار جنيه تكلفة محطة معالجة مياه مصرف المحسمة، التى تفقدها الرئيس السيسي اليوم.

وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن كل ما يتم فى سيناء يتم من أجل التنمية، وكرر نقيب الزراعيين أكثر من مرة أن سيناء أمن قومى والرئيس تحدث عن ذلك.

وتابع نقيب الزراعيين: تطوير بحيرة مريوط الواقعة على مساحة 17 ألف فدان بتكلفة 250 مليون جنيه، والرئيس وجه الدعوة لرجال الأعمال بالمشاركة فى سيناء.

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