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محافظات

تخليدا لبطولته.. إطلاق اسم الشهيد محمد الحوفى على مدرسة دمنهور الثانوية الميكانيكية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:16 م
الشهيد محمد الحوفى
الشهيد محمد الحوفى
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جمالات الدمنهوري
قرر اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة إطلاق اسم الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفى ابن مدينة دمنهور على مدرسة دمنهور الثانوية الميكانيكية العسكرية تخليدا لذكراه .

وأشار المحافظ إلى أن الشهيد سيظل دائما بقلوبنا ولن ننسى ابدا تضحيته بحياته فداء للوطن ومصر لم و لن تنسى أبناءها.

وأكد المحافظ أن دماءه الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء اروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه .

وثمن اللواء المحافظ بطولة الشهيد وجهود رجال الشرطة الابطال الذين يقدمون مع قواتنا المسلحة دماءهم الذكية فداءا للوطن ونموذج فريد فى التضحية والعطاء من أجل حماية وأمن واستقرار الوطن مشيرا أن بطولته ستظل دائما فى قلوبنا وقلب كل أبناء المحافظة.

يذكر أن المقدم محمد الحوفى  استشهد خلال اشتباكات جرت بين قوات مكافحة الارهاب ومجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة فى 14 أبريل الجارى.
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