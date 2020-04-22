مطلوب خريطة استثمارية.. أبو العينين عن قانون الصناعة الصغيرة: محفز وعصرى ويساعد صغار المصنعين.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب حزب مستقبل وطن، فى مجلس النواب خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون الصناعة الصغيرة.





وقال النائب محمد أبو العينين ، خلال كلمته بمجلس النواب المذاعة ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، إنه عندما قرأ مشروع قانون الصناعات الصغيرة، شعر ببصمات المرأة المصرية، وهو الدخول فى تفاصيل التفاصيل.





ولفت محمد أبو العينين ، إلى أن هذا القانون قانون القيمة المضافة الحقيقية، وهو قانون عصري، موضحًا أن القانون محفز ويساعد صغار المصنعين ويعطيهم مميزات.





وأشار محمد أبو العينين ، إلى أن القانون سيعطى حوافز غير تقليدية و ضريبية وغير ضريبية، والقانون شمل الصناعة و الزراعة.





وأوضح محمد أبو العينين، أن مشروع القانون عصري، وأكد أن رجال الصناعة يواجهون مشكلات والمستثمر الأجنبي يرفض يأتى ولكن هذا القانون سيكون فاتحة خير.





وتحدث محمد أبو العينين عن ما هو جديد وقال: إنه يريد التحدث في التخصص الإنتاجي وكيفية ربط الصناعات متناهية الصغر و المتوسطة و الصناعات الكبير، موضحًا أن هذا هو الأهم الذى يعمل القيمة المضافة وقيام كل صناعة تغذي الصناعة التى تليها.





وطالب محمد أبو العينين بخريطة استثمارية من نوع جديد وغير تقليدية، وأكد أن المؤسف أن كل الشباب تريد عمل مشروعات جديدة ولكن هم غير قادرين على الفكر الصناعة أو الإداري أو التسويقي.





وتابع محمد أبو العينين: أن كل شخص يجب أن يعلم دوره لعمل قيمة مضافة وتكون شبيهة بالتجربة الصينية، وكشف أنهم كـ مصنعين يشكون من تكلفة الاستثمار و الانتاج، مؤكدًا أنهم لا يستطيعون المنافسة عالميا.





وطالب محمد أبو العينين أن تكون تكاليف الانتاج والمنظومة من الألف لـ الياء مراجعة حتى نتميز بالميزة التنافسية الموجودة ونستطيع المنافسة اثناء التصدير.





وأكد محمد أبو العينين، أن المؤسسات التمويلية المتخصصة مثل بنك التنمية الصناعية و بنك تنمية الصادرات و العقاري و البنك الزراعي يحتاجون لنظرة أخري ودعم من نوع خاص وتوجيهات من أجل المشروعات والصناعات الصغيرة و المتوسطة.





ولفت محمد أبو العينين إلى أن السيسي يتحدث عن الثروة الصناعية الرابعة متسائلا " احنا عملنا ليه ايه، مؤكدًا أن الصين يتحدثون عن الفايف جي، وأن الصين ستقود العالم من فوق ويتحكمون، ونحن نخاف من ذلك".





ووجه التحية لمحافظ البنك المركزى لعمل أكثر من مبادرة للوقوف بجانب الصناعة للمرور من الأزمة، وأكد أن موضوع العمالة مهم للغاية ويجب الاستفادة منها ودعمها للاستفادة منها.