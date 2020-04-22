أحمد حاتم يغني لـ رامي صبري

نشر الفنان أحمد حاتم فيديو من منزله على حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري" .
وظهر احمد حاتم في الفيديو وهو يغني اغنية "حياتي مش تمام" للفنان رامي صبري التي حققت نجاحا كبيرا .
ومن ناحية أخري يواصل احمد حاتم العمل الان علي فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "الغسالة" بمشاركة الفنانة هنا الزاهد للمرة الثانية بعد تعاونهما سويا في فيلم قصة حب.
يذكر أن الفنان احمد حاتم شارك هنا الزاهد مؤخرا في بطولة فيلم قصة حب مع عدد من نجون الفن ومنهم الفنانة حنان سليمان وعلا رشدي وياسر الطوخي قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.