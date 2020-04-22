أحمد حاتم يغني لـ رامي صبري

نشر الفنان أحمد حاتم فيديو من منزله على حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري" .





وظهر احمد حاتم في الفيديو وهو يغني اغنية "حياتي مش تمام" للفنان رامي صبري التي حققت نجاحا كبيرا .





ومن ناحية أخري يواصل احمد حاتم العمل الان علي فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "الغسالة" بمشاركة الفنانة هنا الزاهد للمرة الثانية بعد تعاونهما سويا في فيلم قصة حب.



