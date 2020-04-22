دار الإفتاء: الصوم يساعد على تجاوز الإصابة بفيروس كورونا

رد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، على " لو خايف من كورونا لا تصوم".





وقال مفتي الديار المصرية خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى أن هذا الكلام لم يصدر من أحد من الفقهاء أو العلماء".





وأوضح مفتي الديار المصرية ، أنهم جلسوا مع مجموعة من الأطباء بدار الإفتاء لمعرفة تأثير فيروس كورنا على الصائم، وأن الأطباء قالوا أن الفيروس يحتاج قوة مناعة.





ولفت مفتي الديار المصرية ، إلى أن الأطباء أكدوا أن الفيروس لا يؤثر على الصائم، لآن الصوم يقوى المناعة، والصوم يقوم الانسان على مواجهة و تجاوز أزمة فيروس كورونا.





وأشار مفتي الديار المصرية ، إلى أن رخصة الإفطار تكون للمريض، او الشخص الذى هو على سفر، وكشف أن ما يقال ويطالب بالإفطار غير صحيح.