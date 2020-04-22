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طريقة عمل مكرونة بالبشاميل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:52 م
طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالبشاميل بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى نقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير مكرونة بالبشاميل
نصف كيلو مكرونه  مسلوقة
ربع كيلو لحم مفروم
 بصل مبشور
 فلفل اخضر 
4 كوب لبن 
3 ملعقه دقيق 
2 بيض 
ملح فلفل اسود 
قرفة 
زنجبيل
جبنة موتزاريلا مبشورة 
طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل
* يعصج اللحم المفروم مع البصل و الفلفل الأخضر و الملح والفلفل والقرفة و الزنجبيل

* يحمر الدقيق مع السمن ثم يضاف اللبن و يقلب حتى الغليان ثم يتبل و يترك ليبرد قليلا

* يضاف البيض و كوب من الجبن وتوضع طبقة من البشاميل فى الصينية

* يخلط جزء من البشاميل على المكرونة و تضاف طبقة من المكرونة ثم اللحم

* تضاف طبقة اخرى من المكرونة ثم باقى البشاميل ثم الجبن على الوجه و وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم


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