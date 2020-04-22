مفتي الديار: عدوى كورونا لا تنقل من المتوفى سواء كان في الغسل أو في الدفن

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن دفن الانسان يعتبر من حقوقه الواجبة علينا و تكليف الدفن للجميع.





وأضاف مفتي الديار المصرية خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى أن الله أكرم بنى آدم والدفن حق انسانى بصرف النظر عن المعتقدات و الدين.





وأوضح المفتي، أنه لايجوز أن نقف عقبة أمام دفن أى إنسان، وان وزارة الصحة أكدت أنهم يتعاملون مع متوفى كورونا بمعايير علمية و عالمية راقية.





ولفت مفتي الديار المصرية ، إلى أن عدوى كورونا لا تنقل من المتوفى سواء كان فى الغسل أو فى الدفن.





وأشار، إلى أنه تواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتم الحديث عن نقل كورنا من متوفى لـ مواطن عائش.