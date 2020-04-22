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شوقى علام: يجب منع العزومات هذا العام بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 10:37 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية
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البهي عمرو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن أطالب الجميع بالصلاة فى المنازل سواء بالمفرد، أو من خلال الصلاة مع الأسرة.

وأضاف مفتي الديار المصرية خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن كل الإجراءات هدفها حماية المواطنين.

وأوضح مفتي الديار المصرية ، أن صلاة المواطن فى بيته يحصل على الثواب كما كان يصلى فى المسجد، مؤكدًا " اللى كان بيصلى فى المسجد و الآن يصلى فى البيت يحصل على أجر صلاة الجماعة".

ولفت مفتي الديار المصرية ، إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات للحفاظ على المواطنين وعلينا الالتزام و الجلوس فى البيت.

وأشار مفتي الديار المصرية ، إلى أنه يجب منع العزومات هذا العام بسبب وباء فيروس كورونا، وكشف أن المواطن الذى يجلس فى البيت يعنى الالتزام بتعليمات الدولة و المواطن يحصل على ثواب.

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