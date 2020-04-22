شوقى علام: يجب منع العزومات هذا العام بسبب فيروس كورونا

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن أطالب الجميع بالصلاة فى المنازل سواء بالمفرد، أو من خلال الصلاة مع الأسرة.
وأضاف مفتي الديار المصرية خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع
على " قناة صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن كل الإجراءات هدفها
حماية المواطنين.
وأوضح مفتي الديار المصرية ، أن صلاة المواطن فى بيته يحصل على الثواب كما
كان يصلى فى المسجد، مؤكدًا " اللى كان بيصلى فى المسجد و الآن يصلى فى البيت
يحصل على أجر صلاة الجماعة".
ولفت مفتي الديار المصرية ، إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات للحفاظ على
المواطنين وعلينا الالتزام و الجلوس فى البيت.
وأشار مفتي الديار المصرية ، إلى أنه يجب منع العزومات هذا العام بسبب وباء
فيروس كورونا، وكشف أن المواطن الذى يجلس فى البيت يعنى الالتزام بتعليمات الدولة
و المواطن يحصل على ثواب.