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مفتي الديار: تاريخنا لا يوجد به إملاء من أحد.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:23 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية
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البهي عمرو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن دار الافتاء تقدر المصلحة العامة و ما يحتاج إليه المجتمع واجب شرعي، وأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

وأضاف مفتي الديار المصرية خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى أن الدولة ليس لها علاقة بما نصدرة ونصد الفتاوى ليس لها شأن بالأشياء السياسية.

وأوضح مفتي الديار المصرية ، أن المفتى لا يأخذ تعليمات من أحد وتاريخ دار الإفتاء يدل على ذلك، موضحًا " تاريخنا لا يوجد به إملاء من أحد.

ولفت مفتي الديار المصرية ، إلى أن لا أحد يتدخل فى عمل دار الإفتاء، ولا أحد يتصل بدار الإفتاء لإصدار أى شئ، وأكد أنه سأل المفتين السابقين ولم يجد تدخل فى عملهم.

وأشار مفتي الديار المصرية ، إلى أن الإمام الراحل محمد سيد طنطاوي أكد أنه لا إملاءات على المفتي ودار الإفتاء.

وتابع: عشرات الرسائل حول علاقة دار الإفتاء بالسياسة ولم يقل أحد أن دار الإفتاء مسيسة.

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