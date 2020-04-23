عد عزلها بسبب كورونا.. كيف تستقبل قرية كفر العجمي شهر رمضان؟

تسود حالة من الهدوء المشوب بالقلق، أرجاء قرية كفر العجمي، التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد مرور 6 أيام عليها، وهي لا زالت خاضعة لقرار العزل الصحي لمدة 14 يومًا، بعد تسجيل القرية أكثر من 10 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد، فلا صوت يعلو فوق صوت الالتزام بالتعليمات الصحية والابتعاد عن التجمعات خوفًا من تفشي وانتشار الفيروس القاتل.

قرية هادئة .. ومواطنون ملتزمون بالحظر

وأغلقت القرية الهادئة، التي تبعد عن مدينة بيلا بنحو 3 كيلو مترات فقط، محالها التجارية، والتزم المواطنون بالمكوث في منازلهم، فلا خروج في خارج المنازل إلا في حالات الضرورة، ولا زيارات عائلية بين الأقارب حرصًا على عدم انتقال العدوى حسبما نصح الأطباء، أهالي القرية، إلا أن هناك مجموعة من الشباب يقومون بتوزيع المساعدات، في جو يسوده المحبة وتقاليد القرية المصرية الأصيلة.

أمن كفر الشيخ يفرض سيطرته على مداخل ومخارج القرية

فرضت مديرية أمن كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، واللواء أيمن لقية، نائب مدير الأمن، إجراءات أمنية مشددة، لتطبيق الحظر الصحي، ومنع دخول وخروج الأهالي، حفاظًا وحرصًا على صحتهم وسلامتهم، في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد، وأغلقت مداخل ومخارج القرية بالمصدات الحديدية وسط تواجد وانتشار أمني مكثف.





توفير لحوم طازجة ومواد غذائية





ودفع مسئولو بنك الطعام المصري، بنحو 2000 كرتونة مواد غذائية، بناءً على تواصل النائب أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب بدائرة مركزي بيلا والحامول، فضلًا عن دعم محافظة كفر الشيخ، القرية بتوزيع كميات من اللحوم الطازجة على الأسر الأكثر احتياجًا، والعمالة غير المنتظمة بالقرية، وغير القادرين، وتوفير الخبز الطازج يوميًا وتوزيعه على الأهالي، وغيره من السلع الغذائية، من رجال الجمعيات الأهلية، ورجال الأعمال.





ويستقبل أهالي قرية كفر العجمي، شهر رمضان المبارك بالدعاء والتضرع إلى الله لرفع الوباء والبلاء عن قريتهم الهادئة، وعن سائر محافظات الجمهورية، وبتوفير السلع الغذائية وياميش رمضان، والاستعداد لصيام هذا الشهر المبارك، وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لشباب القرية، إلى رسائل طمأنة بزوال هذا الوباء قريبًا، وبمباركة الأهالي بحلول شهر رمضان المبارك، وبنشر أخبار سارة عن تعافي بعض الحالات، وأن المصابين بحالة جيدة.



