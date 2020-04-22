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توك شو

إفيه مر عليه 47 سنة.. مشهد يجمع بين عادل إمام وسمير صبرى.. فيديو

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:36 م
صدى البلد
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أسامة علي

كشف المخرج رامى إمام مخرج كواليس مسلسل فلانتينو، بطولة الفنان الكبير عادل إمام والفنان سمير صبرى والفنانة دلال عبد العزيز.


وقال رامى إمام خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر فضائية "دى ام سى" أنه لأول مرة يشارك الفنان عادل أمام فريق عمل جديد من الفنانين يعملون معه لأول مرة ومنهم الفنان حمدى الميرغنى باستثناء الفنان سمير صبرى والفنانة دلال عبد العزيز،وإيضا داليا البحيرى.


وتابع المخرج رامى أمام أنه خلال مسلسل فلانتينو استغل مشاركة الفنانين القديرين عادل امام و سمير صبرى لإرجاع "إفيه" من فيلم "البحث عن فضيحة" الذي جمعهما قبل 47 عاما وهو "ده واحد صاحبى ما تعرفوش".


ويجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.


ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.
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