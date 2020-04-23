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فن

«هنغني كمان وكمان» لـ إليسا تحصد 4.5 مليون مشاهدة.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:39 ص
اليسا - هنغنى كمان
اليسا - هنغنى كمان وكمان
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سعيد فراج
حققت أغنية «هنغني كمان وكمان» للفنانة اللبنانية إليسا، 4 ملايين و500 ألف مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على يوتيوب، يوم 12 أبريل.

وتقول كلمات أغنية «هنغني كمان وكمان» للفنانة اللبنانية إليسا: 

"لما نروح ونسافر حتة بعيدة .. لما بندخل قصة حب جديدة .. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة  .. بنغنى .. لما نطير مالفرحة لعالم تانى .. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى .. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى .. بنغنى.. هنعيش لسه ياما ونشوف .. هنعيش تحت أى ظروف .. هنعيش لسة ياما ونشوف .. هنعيش يللا بينا نعيش .. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالاحزان .. ويا دنيا جنان بجنان....ويا دنيا جنان بجنان".

"هنغني كمان وكمان" كلمات: شادي نور، وألحان وفواصل موسيقية: محمد يحيي، توزيع: إلهامي دهيمة تسجيل: استديو هادي شرارة، وميكس وماسترينغ: إيلي بربر. 

من جهة أخرى، قال الموزع الموسيقي ميشال فاضل خلال لقائه في برنامج "the insider": "إليسا تحب الفنانة داليدا لذلك غنت أغنية باللهجة الفرنسية بعنوان "mourir sir san"، وبدأت الحكاية عندما قمت بتوزيع هذا الأغنية في الاستديو ونالت إعجاب إليسا وقررت إضافتها من ضمن ألبومها المقبل".
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