الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في أول رمضان و11 درجة انخفاضا ثاني يوم ..فيديو

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، أن درجات الحرارة المتوقعة يومي الخميس والجمعة، سترتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام الماضية.





وأضاف "عبد العال"، أثناء اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، أن درجات الحرارة ستنخفض يوم السبت 11 درجة عن اليوم الذى قبله.





ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصريين عدم ترك الملابس الشتوية ،كون ليل يوم السبت سيكون شديد البرودة.





وأشار الدكتور أحمد عبد العال إلى أن القاهرة ستشهد الخميس ارتفاعا فى درجة الحرارة تصل لـ 30 درجة مئوية و36 درجة يوم الجمعة، ومن ثم تتراجع 11 درجة يوم السبت وتكون 25 درجة.





وقال رئيس هيئة الأرصاد إن أول يوم رمضان فقط هو الذى سيكون حارا ويوم السبت ليلًا سيكون شديد البرودة.