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رياضة

محمد صلاح يشارك جمهوره لقطة من مسلسل «لا لا لاند» في العزل المنزلي

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:26 ص
محمد رشاد
حرص محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى، على مشاركة جمهوره "مقاطع" من مسلسل "لا لا لاند" أثناء بقائه في المنزل؛ نظرا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.


ويستمر محمد صلاح في استعراض مدى حفاظه على معدل لياقته البدنية، وعدم التأثر السلبى بفترة توقف الدورى الإنجليزى وجميع الأنشطة الرياضية فى العالم أجمع بسبب تفشى فيروس كورونا.


ونشر الفرعون المصرى صورته عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، استعرض خلالها عضلات بطنه، والتى بدت كما هى ولم يتأثر اللاعب بفترة التوقف، كما كشفت الصورة عن مدى محافظة اللاعب على الوزن المثالى.


وخاض صلاح موسما رائعا مع الريدز قبل فترة التوقف الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأحرز 20 هدفا خلال مشاركته فى 40 مباراة بمختلف البطولات مع ليفربول بالموسم الجارى 2019-2020، كما يملك 9 تمريرات حاسمة لزملاؤه في الفريق الإنجليزى.

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