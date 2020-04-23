25 فائدة لتناول التين المجفف في رمضان

يحتوي التين المجفف على البكتين المخفض لنسبة الكوليسترول في الدم، كما يحتوي على الأحماض الدهنية مثل البوليفينول وأوميجا 3 وأوميجا 6 التي تقلل من الإصابة بأمراض القلب التاجية، والمواد المضادة للأكسدة مثل الفلافونيدات، والألياف التي تنظف القولون من المواد المسببة لسرطان القولون.









ويستخدم منقوع أوراق التين للتحكم في نسبة السكر في الدم لما يحويه من البوتاسيوم، وهو غني بفيتامينات "ب1 ، ب2 ، ب3 ، ب6 ، ا ، ج ، ي ، ك ، والمغنيسيوم والكالسيوم المقوي للعظام والأسنان، وحمض البانتثونيك وحمض الفوليك والكولين"، ويحتوي أيضا على الحديد والمنجنيز والفوسفور والقليل من الصوديوم، ويستخدم التين المجفف في المخبوزات والايسكريم والمربى.





فوائد التين المجفف





واقٍ من الإمساك .

ملين .

منشط لوظائف الامعاء .

حامي من سرطان القولون والبروستاتا والجلد والثدي .

مخفض لنسبة السكر في الدم .

مزيد لمستوى الهيموجلوبين في الدم .

واقي من ارتفاع ضغط الدم .

واقي من الضمور البقعي في شبكية العين .

موسع للقصبة الهوائية .

طارد للبلغم .

ملطف ومنعم للبشرة .

مطفيء للعطش .

مخفف من الاضطرابات الهضمية .

معزز لصحة الشعر .

مقوي للكبد .

منشط للكلى .

طارد للغازات .

مهديء للاعصاب .

مخفض لنسبة الكوليسترول في الدم .

قاتل للطفيليات والجراثيم .

منشط للدورة الدموية .

الامراض التي يعالجها التين المجفف :





السمنة وزيادة الوزن .

السعال المزمن .

التهاب اللثة .

التهاب اللوزتين .

الامساك .

البهاق .

التهاب الحلق .

الزكام والرشح .

تضخم الطحال .

الربو .

السعال الديكي .

الثآليل .

اضطرابات الجهاز التنفسي .

مسمار القدم .

الرؤوس السوداء .

النقرس .

الجروح النتنة .

التقرحات .

البثور .

حب الشباب .

البواسير .

حصوات الكلى .

الخراريج .

الحكة .

تساقط الشعر .

قشرة الرأس .

الانتفاخ .

قرحة المعدة .









وبالنسبة إلى تناول التين المجفف لمريض السكر، فالتين والفواكه المجففة عموما تحتوى على نسبة من الألياف تساعد على تنظيم نسبة السكر، ولكن لا يسمح إلا بثمرة واحدة لأن الإكثار منه يرفع السكر.