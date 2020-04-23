AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا.. تسجيل 1738 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:39 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سجلت 1738 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ومساء الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن  جائحة فيروس كورونا المستجد قد تعود لاحقا إلى الولايات المتحدة، لكنه اعتبر أنه سيتم إيقاف هذه الموجة الجديدة المحتملة بطريقة سريعة.

وأوضح أن الولايات المتحدة باتت تملك سياسة احتواء أفضل لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إدارته لديها "طريقة" لإيقاف الجائحة حال عودتها في المستقبل.

وقال: "أعتقد أنه من المهم التشديد على ما لم أقله، لم أؤكد أن هذه الموجة الثانية ستكون الأسوأ، قلت إن الوضع سيكون أصعب وربما أكثر تعقيدا لأننا سنواجه تبادلا للأدوار بين الإنفلونزا وفيروس كورونا بشكل متزامن".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تعلن عن قفزة جديدة في أعداد وفيات وإصابات كورونا خلال 24 ساعة

552 حالة وفاة وأكثر من 23 ألف إصابة بفيروس كورونا بأمريكا في أقل من 12 ساعة

884 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد بأمريكا

وفيات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز الـ 5 آلاف

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1200 حالة وفاة خلال 24 ساعة

زيادة مرعبة.. الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفاة يومية بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

الإعلان الرسمي غدا.. تفاصيل اجتماع الحكومة لتحديد أوقات الحظر في رمضان

حسن جمعة لـ صدى البلد: وفاة نجم الأهلي أصعب موقف في حياتي.. وأهدافي في الزمالك الأغلى | حوار

قرار حظر جديد خلال ساعات.. أحمد موسى يكشف معلومات مهمة .. فيديو

بعد الهجوم عليهن.. 10 صور لأبطال مسلسل حكايات بنات.. شاهد

عملاق الأدوية السويسرية تفجر مفاجأة عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا

العثور على ثعبان فيلم هاري بوتر الحقيقي.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. فيفي عبده وسمية الخشاب تتألقان في أحدث ظهور

زينة تكشف عن بوسترات مسلسل «جمع سالم» ..صور

مشهد مفزع لهجوم وتدافع مئات العمال في الكويت على وجبات الطعام ..شاهد