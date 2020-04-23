أمريكا.. تسجيل 1738 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة





أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سجلت 1738 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ومساء الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد تعود لاحقا إلى الولايات المتحدة، لكنه اعتبر أنه سيتم إيقاف هذه الموجة الجديدة المحتملة بطريقة سريعة.





وأوضح أن الولايات المتحدة باتت تملك سياسة احتواء أفضل لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إدارته لديها "طريقة" لإيقاف الجائحة حال عودتها في المستقبل.





وقال: "أعتقد أنه من المهم التشديد على ما لم أقله، لم أؤكد أن هذه الموجة الثانية ستكون الأسوأ، قلت إن الوضع سيكون أصعب وربما أكثر تعقيدا لأننا سنواجه تبادلا للأدوار بين الإنفلونزا وفيروس كورونا بشكل متزامن".











