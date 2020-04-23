بصور من الفتوة.. نجلاء بدر تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان

حرصت الفنانة نجلاء بدر على تهنئة جمهورها بقدوم شهر رمضان عبر حسابها على "انستجرام".





ونشرت نجلاء صور لها من كواليس مسلسلها الفتوة المقرر عرضه في رمضان وعلقت قائلة "جميلة في مسلسل الفتوة على قناة الحياة، كل سنة وأنتم طيبين رمضان كريم".





أعلنت قناة الحياة مواعيد عرض مسلسل "الفتوة" للفنان ياسر جلال وذلك خلال أيام الشهر الكريم.





وجاء مواعيد عرض مسلسل الفتوة حيث ينطلق العرض الأول فى 12 منتصف الليل والإعادة 4 صباحا - 4:30 عصرا.









مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.









ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال يقوم بالتصوير لمسلسل الجديد الفتوه الذي من المقرر ان يتم عرضة في رمضان القادم ويشارك في البطولة الفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.



