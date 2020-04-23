AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير لياقة بدنية يحذر من تناول المكملات الغذائية.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:44 ص
مكملات غذائية
مكملات غذائية
Advertisements
آيات أحمد
حذر حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، من تناول المكملات الغذائية دون وعى أو دون متابعة من الطبيب المختص، لأنها تضيف بعض المعادن والفيتامينات الناقصة للجسم.


وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، ا، أن المكملات الغذائية مفيدة عند احتياجها لتعويض الفيتامينات الناقصة، وقد تكون ضارة عند استخدامها دون الحاجة إليها.

وقال خبير اللياقة: "الشخص الرياضي يحتاج لتناول المكملات الغذائية لأنه يحتاج تناول كمية من البروتينات والمعادن أكبر من الشخص العادي".


وأضاف أن تناول الخضراوات والفاكهة ليس كافيا، ويجب تناول المكملات الغذائية لتعويض النقص من الطعام.


وأكد أن الشخص الرياضي يحتاج لتناول المكملات الغذائية أكثر من غيره، موضحًا أنه يجب استخدام المكملات الغذائية تحت الإشراف الطبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمبتدئين والبنات.. تمارين كارديو لحرق الدهون المتراكمة بالجسم

خبير لياقة بدنية يحذر من تناول المكملات الغذائية.. فيديو

ترشيحاتنا

تكييف يتسبب في إصابة 9 زبائن داخل مطعم بفيروس كورونا

في عيد ميلاد أحمد عزمي.. قصة اتهامه بـ قضية مخدرات وقتل شقيقه على يد مسجل خطر

وقت الفطار.. على ربيع يعلن موعد عرض مسلسل عمر ودياب

بعد قرار حبس حنين حسام.. دعاء صلاح: حذرت من هذه الفيديوهات منذ 4 أشهر | شاهد

الهند.. إصابات فيروس كورونا تتجاوز 21 ألفا

في ذكرى رحيل أنور إسماعيل.. نهاية مأساوية في ظروف غامضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا

11 فائدة للجسم عند تناول الزبادي مع الثوم

تزامنا مع رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس