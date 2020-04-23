تناولوا وجبة طعام فاسد.. تسمم ربة منزل و3 أطفال في سوهاج

استقبل مستشفي طما المركزي في سوهاج، ربة منزل و3 اطفال مصابين بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة بقرية الحديقة مركز طما.





كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي اشارة من مستشفي طما المركزي، بوصول كل من جيهان جمال، 53 عاما ربة منزل، بيشوي ليشع بخيت، 15 عاما، شنوده عصام ليشع، 5 سنوات، جنا عصام ليشع، 4 سنوات، وجميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بناحية الحديقة مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر "إدعاء تناول طعام فاسد".





وبالإنتقال والفحص وسؤال الأولي قررت حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسد ونفت الشبهة الجنائية.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.