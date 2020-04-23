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لإعادة المصريين العالقين.. مصر للطيران تنظم 5 رحلات طيران استثنائية تغادر القاهرة في 6 دول.. عودة جميع الرحلات إلى مطار مرسى علم الدولي.. تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك 14 يومًا

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:30 ص
طائرة
طائرة
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نورهان خفاجي
  • مصر للطيران تسير 3 رحلات إلى الدار البيضاء وأمستردام والبحرين
  •  شركة أير كايرو تسير رحلتين استثنائيتين أحدهما إلى فرانكفورت والأخرى إلى الجزائر وبرشلونة
  • وزارة الطيران المدنى تسير 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري 

يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 5 رحلات طيران استثنائية، لإعادة المصريين العالقين في 6 دول خارجية، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وكشفت مصادر مطلعة، أن شركة مصر للطيران، تسير 3 رحلات إلى الدار البيضاء وأمستردام والبحرين، فيما تسير شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، أيضا رحلتان استثنائيتان إحداهما إلى فرانكفورت والأخرى إلى الجزائر وبرشلونة، ومن المقرر أن تعود جميع الرحلات إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يومًا، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. 


وتسير وزارة الطيران المدنى، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى نهاية أبريل الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.


وتأتي قائمة الدول التي سيتم عودة المصريين العالقين، كالآتي: "بيروت - الرياض - واشنطن - كازابلانكا - أمستردام - موسكو - البحرين - بومباي - جوانزو - فرانكفورت - المالديف - واشنطن - جوهانسبرج - بانكوك - كوالالمبور - أثينا - بلجراد - الجزائر - برشلونة - كييف - جاكرتا - أديس أبابا - نيروبي".


كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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