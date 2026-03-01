مسلسل فن الحرب الحلقة 12.. عميل مزدوج على يوسف الشريف وريم مصطفى

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 12 تطورات مثيرة فى الأحداث، حيث تم الكشف عن حقيقة علي، الذي لم يكن مجرد جاسوس يعمل لصالح ياسمين كما اعتقد الجميع، بل اتضح أنه جاسوس مزدوج يتعاون معها من جهة، ومع هاشم الفحام من جهة أخرى، ليضع نفسه في قلب معركة معقدة يصعب فيها تحديد من يخدم فعلًا.

وكشفت الأحداث أن مي تسير على النهج ذاته، بعدما تبين أنها تلعب دورًا مزدوجًا بين زياد وياسمين.

ويواصل الفريق محاولاته الحثيثة لإفشال مخطط ياسمين النشرتي الرامي إلى الإيقاع بهاشم الفحام، خشية أن تؤدي تحركاتها إلى نسف خطتهم الكبرى لاستعادة أموال شركة «أرض المستقبل».

أبطال مسلسل فن الحرب

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، ودنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف، عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج، إن المسلسل سيكون دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير ع مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها،: “رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، كفر دلهاب، النهاية".

أحدث أعمال يوسف الشريف

يمثل مسلسل “فن الحرب”، عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات عن الدراما، بعد مسلسله “كوفيد 25”، الذي شارك في ماراثون رمضان 2021، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.