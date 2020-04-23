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أخبار البلد

رئيس الوزراء: التاريخ سيُسجل وقوف السيسي بكل قوة وصلابة في وجه الإرهاب نيابة عن العالم

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:35 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وبهذه المناسبة، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن جميع أعضاء الحكومة بأسمى آيات التهاني وعظيم الاحترام والتقدير للرئيس السيسي، مُعربا عن أن هذه المناسبة العظيمة تجعلنا نذكر بكل فخر واعتزاز أبناء مصر البواسل الذين قدموا كل غالٍ ونفيس؛ من أجل استرداد كل حبة رمل في سيناء الحبيبة.

وقال رئيس الوزراء في البرقية: "إن رجال القوات المسلحة لا يزالون يُقدمون أرواحهم ودماءهم لتطهير هذه الرقعة الغالية من أرض مصر من صنوف الإرهابيين والخونة وتجار الدين المُتربصين بأمن وسلامة الوطن؛ ليضربوا بذلك أروع الأمثلة في التضحية والفداء للحفاظ على الوطن ومُقدراته".

مُؤكدًا أن التاريخ سيُسجل وقوف الرئيس السيسي بكل قوة وصلابة في وجه الإرهاب نيابة عن العالم؛ داعيًا له بدوام التوفيق والسداد، ودوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة، ولشعبها العظيم. 
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