وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بـ تحرير سيناء: أبطال قواتنا المسلحة ضربوا أروع الأمثلة

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء .





وجاء في البرقية: " يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهانى وصادق الأمنيات.









نستلهم فى احتفالنا السنوى بتلك الذكرى الوطنية الغالية على كل مصرى، قيم التضحية والعطاء والفداء.. ونعلى فيها مكانة رجال صدقوا الله عهدًا فأوفاهم بتحقيق النصر وتحرير الأرض وعدًا.. إنهم أبطال قواتنا المسلحة الباسلة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى معارك الشرف والكرامة على مر العصور حتى صاروا رمزًا متجددًا للفخر والإعتزاز وسطروا بأحرف من نور بطولات العسكرية المصرية فى التصدى والصمود.





حفظ الله قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه الحاسم، ولتبقى مصر الكنانة أبد الدهر بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.. كـل عـام وسيادتكم بخـير".





كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.



