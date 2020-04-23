استرداد 70 فدانا بالظهير الصحراوي الشرقي في أبو قرقاص

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن ما تم إزالته من تعديات بناء مخالف على الأراضي الزراعية واسترداد لأراضي أملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة من 25 – 3 – 2020 وحتى 22- 4 – 2020، بلغ 1145 حالة إزالات للمباني على مساحة 123174 مترا مربعا، و789 حالة إزالات على الأرضي الزراعية على مساحة 2535 فدانا و5 قراريط و3 أسهم.





قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت أمس الأربعاء في إزالة 133 حالة منها 42 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 وعلى مساحة 2767 مترا مربعا، 73 حالة تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 9278 مترا مربعا، 17 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة وعلي مساحة 463 مترا مربعا، حالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك دولة، حيث تم استرداد 70 فدانا بالظهير الصحراوي الشرقي لقرية بني حسن التابعة لمركز أبوقرقاص.





أشاد المحافظ، بالدور التي تقوم به الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه في استغلال الفترة التي تمر بها البلاد في التعدي على الأراضي التي تخضع لملكية الدولة.





وأكد المحافظ، على استمرار تنفيذ حملات الازالة واسترداد أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة.