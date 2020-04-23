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أخبار البلد

السيسى ونظيره الرومانى يبحثان هاتفيا جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:59 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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محمد عبد المنعم
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الصديقين في إطار الجهود الدولية لاحتواء انتشار الفيروس.

كما شهد الاتصال كذلك مناقشة دعم أطر التعاون بين مصر ورومانيا في شتى المجالات، خاصةً فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتبادل التجاري، فضلًا عن التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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