رئيس الوزراء: أتوقع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتوقع أن ترتفع أعداد المصابين بفيروس كورونا الفترة القادمة، مطالبا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا. يتوقع





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وأضاف " مدبولي "، خلال مؤتمر صحفي بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد: " قمنا بالفصل بين المرضى الإيجابيين دون أعراض لمرض كورونا لتخفيف الضغط على المستشفيات".





وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هناك احتياطيا كبيرا من المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة لم نقم باستخدامها حتى الآن.













وتابع: "لابد أن نعي أن الفترة المقبلة تتطلب التأقلم مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا".





وأوضح أن المواطن المصري شعر بجهود الدولة خلال الفترة الماضية لمجابهة الآثار السلبية لكورونا، وعلينا أن نكون حذرين في التحركات والتعامل وتأمين أنفسنا بقدر الإمكان.





وناقش اجتماع مجلس الوزراء، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.وتطرق الاجتماع، الذي انعقد عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.