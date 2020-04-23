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أخبار البلد

تعرف على مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والموصلات العامة في رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:33 م
مترو الانفاق
مترو الانفاق
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عدد من القرارات الجديدة، خلال شهر رمضان التي تأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار القرارات حظر التجول بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة التاسعة  مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وحول تطبيق الحظر على المواصلات العامة مثل المترو والأتوبيسات ووسائل النقل الخاصة قالت مصادر أن جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة ستتوقف مع بداية الحظر من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.
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