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أخبار البلد

كما نشر صدى البلد.. الحكومة تخفف حظر التجول خلال شهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:55 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
كما نشر صدى البلد، اعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه سيتم تخفيف حظر التجول ليبدا من الساعة ٩ مساء الى الساعة السادسة صباحا.

وقال مدبولي انه تم التوافق على عدد من القرارات وهي سيمتد العمل بالحظر الحزئي ليبدأ من التاسعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي.

واضاف في مؤتمر صحفي انه تم التوافق للسماح بفتح المحال التجارية حتى الخامسة مساء طوال ايام الاسبوع بما فيها الجمعة والسبت وذلك لتخفيف التزاحم عليها، كما سيتم استمرار العمل بتخفيض العمالة.

واوضح انه لابد من العمل على عودة الخدمات التي يحتاجها المواطن بصورة تدريجية حيث تم التوافق على انه اعتبارا من الاسبوع المقبل عودة الشهر العقاري سيقدم خدمات محددة حتى لا يكون هناك تزاحم كمان انه سيتم السماح بالمحاكم وقضايا اعلام الوراثة وعودتها تدريجيا، كما تم التوافق على انه سيتم السماح بتعامل المرور بترخيص السيارات الجديدة.

وكانت نفت مصادر مسئولة لصدى البلد  أن يكون الحظر من الساعة ٤ عصرا مثل ما هو متداول عبر السوشيال ميديا، لافتة إلى أن هناك 3 سيناريوهات أمام الحكومة فيما يتعلق بالحظر في شهر رمضان المبارك وهي..
1_ استمرار الحظر كما هو من 8 مساءِ إلى 6 صباحا.
2_ تخفيف الحظر ساعة وهو الأقرب
3_ يعود إلى الموعد الأول وهو أن يبدأ من الساعة السابعة مساءِ بدلا من الساعة 8 مساءِ مؤكدا هذا السيناريو ضعيف جدا.
كما نشر صدى البلد.. الحكومة تخفف حظر التجول خلال شهر رمضان
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