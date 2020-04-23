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رياضة

مؤمن زكريا يهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:12 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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محمد بدران
هنأ مؤمن زكريا لاعب الاهلى جمهوره بمناسبة شهر رمضان، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام.


ونشر مؤمن صوره، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وانتو طيبين رمضان كريم".


وعقد مؤمن زكريا جلسة مع إدارة الأهلى مؤخرًا وهى الجلسة التى طلب أن يعقدها مسئولو الأهلى مع اللاعب لمناقشة ملف علاجه الذى شهد جدلًا حتى يتم حسمه، لاسيما أن مجلس الأهلى أعلن أنه لن يُقصّر فى صرف تكاليف علاج زكريا حتى ولو لم يكن على ذمة النادى من الناحية القانونية.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.


ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17
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كل سنه وانتو طيبين

A post shared by مؤمن زكريا - Moamen Zakaria (@moamen_zakaria88) on

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