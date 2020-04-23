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منوعات

بعد هروبها من دار مسنين.. سيدة تسعينية تلقي حتفها بسبب فيروس كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:33 م
بعد هروبها من دار
بعد هروبها من دار مسنين.. سيدة تلقى حتفها بسبب كورونا
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هدير علاء
توفيت سيدة عجوز مصابة بفيروس "كورونا" بشكل مفاجئ عقب فرارها من دار لرعاية المسنين كانت تقيم به في أيامها الأخيرة بمقاطعة "برابانت فلاماند" في بلجيكا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن العاملين بدار المسنين أبلغوا الشرطة بشأن واقعة اختفائها صباح يوم الاثنين الماضي.

وكانت هذه السيدة، التي أفاد التقرير بأنها في الحادية والتسعين من عمرها لكن لم يتم الكشف عن هويتها، تركت رسالة مع إحدى المقيمين بالدار ذكرت فيها أنها غير راضية عن حبسها في غرفتها وعدم السماح لها بالتنقل في أنحاء المبنى بسبب الوباء.

وعثرت عليها الشرطة بعد نحو 9 ساعات على اختفائها مستعينة في ذلك بكلب بوليسي، حيث كانت متواجدة على بعد 5 كيلو مترات عن دار المسنين، وتبين أنها كانت مختبئة أسفل شجرة في مقبرة بمسقط رأسها بلدة "وانرود"، ومن الواضح أنها لم تتحمل فكرة البقاء قيد العزل، لذلك قررت الفرار والتوجه إلى مسقط رأسها.

وتم إنقاذ هذه السيدة وإعادتها إلى دار المسنين؛ وعلى الرغم من أنها بدت في حالة صحية جيدة في البداية، إلا أنها توفيت بعد عودتها إلى غرفتها بفترة وجيزة بسبب فيروس "كورونا".
بعد هروبها من دار مسنين.. سيدة تسعينية تلقي حتفها بسبب فيروس كورونا
بعد هروبها من دار مسنين.. سيدة تسعينية تلقي حتفها بسبب فيروس كورونا
بعد هروبها من دار مسنين.. سيدة تسعينية تلقي حتفها بسبب فيروس كورونا
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